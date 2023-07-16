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        Konya'da erozyon önleme sahasında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:04
        Konya'da erozyon önleme sahasında çıkan yangın söndürüldü

        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Erozyon Önleme Sahası'ndaki otluk alanda yangın çıktı, alevler kısa sürede ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Karapınar Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçileri müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 dekarlık çam ağacı dikili alan zarar gördü.

        Yangın söndürme çalışmalarına katılan Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçilerinden Hacı Ali Ertan, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine geldiklerini ve belediye işçileriyle hızla yangını kontrol altına aldıklarını aktardı.

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