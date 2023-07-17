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        Konya'da otobüsle tırın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:23
        Konya'da otobüsle tırın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

        Tali yoldan D-300 kara yoluna çıkmak isteyen Atilla K. idaresindeki 33 DOU 28 plakalı otobüs ile Afyonkarahisar'dan Konya'ya giden Cevher K. yönetimindeki 63 ACM 454 plakalı tır, Saray Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otobüste bulunan Hüseyin A, Zeynep İ, Eylül Y, Mustafa B, Dilşat Aktaş K, Sezer Çağatay D, Yakup D, Mensure İpek S, Kübra İ, Derya S, Emine İ, Bülent K, Samet Ç. ve Meryem Ada İ. yaralandı.

        Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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