Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Emekli öğretmen ilk öğrencileriyle 52 yıl sonra bir araya geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:38
        Emekli öğretmen ilk öğrencileriyle 52 yıl sonra bir araya geldi

        KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 52 yıl önce görev yapan emekli öğretmen, yıllar sonra ziyaret ettiği ilçede öğrencileriyle buluştu.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Ayşe Tural, ilk görev yeri olan ilçeye öğrencileri tarafından davet edildi.

        Kulu Lisesinde 1971-1975'te Türkçe öğretmenliği yapan Tural, öğrencisi Veli Dalbudak'ın organize ettiği programda Olof Palme Parkı'nda öğrencileriyle bir araya geldi.

        ​​​​​​​Tural, AA muhabirine, ilk görev yeri olan Kulu'dan sonra KKTC'ye gittiğini anlattı.

        İlçede öğrencileri, velileri ve komşuları hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Tural, "Samsun Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun olarak öğretmenlik hayatıma burada başladım. Öğrencilerimi, komşularımı buradaki her şeyi dün gibi hatırlıyorum. İlçe çok değişmiş. Öğrencilerim dahil çoğunluk İsveç'e yerleşmiş. Hepsini iyi gördüm." diye konuştu.

        Emekli olduktan sonra çeşitli televizyon kanallarında program yaptığını ve şiir kitapları yazdığını belirten Tural, öğrencileri ve ilçe hakkında yazdığı son kitabını imzaladı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Polise yakalanmamak için çatıya çıktı
        Polise yakalanmamak için çatıya çıktı
        21 yıl önce iç savaştan kaçan Sudanlı İbrahim, kentin 'Konyalı Karaoğlan'ı oldu
        21 yıl önce iç savaştan kaçan Sudanlı İbrahim, kentin 'Konyalı Karaoğlan'ı oldu
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente tekrar gelince yakalandı
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında
        Konya'da rüşvet operasyonu; denetçi memurlar da gözaltında