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        Beyşehir'de biçerdöver kontrolleri sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:33
        Beyşehir'de biçerdöver kontrolleri sürüyor

        KONYA (AA) -Konya'nın Beyşehir ilçesinde arpa hasadının başlamasının ardından sahaya çıkan biçerdöverler dane kaybına karşı kontrol ediliyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Beyşehir'de hasat döneminin verimli bir şekilde sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması, hasat sırasında dane kaybının en aza indirilmesi için biçerdöver kontrollerimiz yapılmaktadır. Hasat sürecinde ürün kaybı yaşanmaması için biçerdöver operatörlerinin gerekli kurallara titizlikle uyması gerekmektedir. Kurallara uymayan biçerdöver sahiplerine ve operatörlere idari işlem uygulanacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

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