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        Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü kongre kararı aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:27
        Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü kongre kararı aldı

        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararının alındığı bildirildi.

        Olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Salı günü saat 19.00'da Selçuklu Belediye Kongre Merkezi'nde toplanacağı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 8 Ağustos Salı günü aynı saatte ve yerde gerçekleştirileceği belirtildi.

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