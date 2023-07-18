Seydişehir'de açık havada film izlendi

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" filmi izlendi.

Belediye Başkanı Tutal, yaptığı açıklamada, kültürel ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçede yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

Tutal, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sosyal etkinliklerimizle sizlerin sosyal hayatına dokunmayı, sizlerle bir arada olmayı amaçlıyoruz. Kültürel belediyecilikte gün geçtikçe ilçemizde yeniliklere imza atıyor, kültürel hayatımıza katkı sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Etkinlik, 21 Temmuz'da sona erecek.