Doğaseverler için "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşleri devam ediyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Konya Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu anımsatarak sportif faaliyetlere ve bu alandaki projelere önem verdiklerini ifade etti.

Spor Konya Projesi kapsamında şehirde sağlıklı yaşama katkıda bulunmak ve şehrin keşfedilmemiş güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmak için doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Altay, "Katılımcılarımız, etkinliklerle hayatın günlük koşuşturmacası ve stresinden uzaklaşarak Konya'mızın doğal güzellikleriyle dinlenme fırsatı elde ediyor. Sağlıklı yaşama katkı sağlayan projemize çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve buna benzer projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm doğaseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Katılımcılar da etkinlik boyunca Konya'nın doğal güzellikleriyle hoş vakit geçirdiklerini vurguladı.

Açıklamada, "Spor Konya Projesi" kapsamındaki yürüyüşlerin her biri için 220 kişilik kontenjan belirlendiği, bir sonraki etabın Beyşehir Dumanlı olduğu ve yürüyüşlerin 12 farklı rota üzerinden devam edeceği kaydedildi.

Kontenjanın sınırlı olduğu yürüyüşlere katılmak isteyenler www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden online olarak kayıt yaptırabiliyor.