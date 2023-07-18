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        Konya'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:34
        Konya'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

        KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde inşaat şantiye sahasında çalışan işçilerin kaldığı konteyner yapılarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangın, şantiye sahasında çalışanlar arasında da korku ve paniğe yol açtı.

        Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi'ndeki Yeni Devlet Hastanesi karşısında yer alan toplu konut evlerinin yapıldığı inşaat alanındaki şantiye sahasında bulunan şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yapılar ile müştemilatında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        Alevlere ilk müdahaleyi şantiyede çalışan işçiler yaptı.

        Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri ile çalışanların verdiği destekle çevresindeki diğer konteyner evlere de sıçramadan kontrol altına alındı.

        Bu arada, çalışanlar şantiye sahasındaki başka bir konteyner yapıda dumanları fark edince yangının sıçrama ihtimaline karşı içeride bulunan evrak ve ofis malzemeleri dışarıya çıkardı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması başlattı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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