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        Gıda Mühendisliği Bölümü'nü kazanan ilk 10 öğrenciye bin lira burs verilecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:50
        Gıda Mühendisliği Bölümü'nü kazanan ilk 10 öğrenciye bin lira burs verilecek

        KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Akşehir sanayicileriyle yapılan protokolle Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü kazanan ilk 10 öğrenciye bin lira burs verilecek.

        Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Gıda Mühendisliği Bölümüne yerleşecek ilk 10 öğrenciye eylül-haziran ayları arasında her ay bin lira burs verileceği belirtildi.

        Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Akşehir sanayicileriyle yapılan protokolle bölüme yerleşecek öğrencilerin yararlanacağı bursun geri ödemesiz olduğu kaydedildi.

        Dört yıl süreyle verilecek burs 2023 YKS tercih kılavuzunda da yer alıyor.

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