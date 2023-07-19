Konya'da saman balyaları yüklü kamyonet yandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.
Giriş: 19.07.2023 - 11:50
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.
İncesu Mahallesi'nde Mustafa Yıldız'a ait saman balyaları yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi, saman balyaları yandı.