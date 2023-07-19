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        Konya'da marketten deterjan çalan 3 zanlı tutuklandı

        Konya'da marketten deterjan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:56
        Konya'da marketten deterjan çalan 3 zanlı tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'da marketten deterjan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesi Fetih Caddesi'ndeki bir marketten deterjan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği S.M, S.A. ve O.M'yi saklandıkları ikametten çıkarken yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların otomobille markete gelmesi, çaldıkları deterjanları aracın bagajına koymaları ve çalışmayan aracı iterek uzaklaşmaları yer alıyor.

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