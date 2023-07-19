Beyşehir'den kısa kısa
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, perakende balık satış noktaları ile balık alım kantarları denetlendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri serbest zamanda yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından tüm perakende balık satış noktaları ile göl kıyısındaki balık alım kantarları kontrol edildi.
Denetimlerde avı yapılarak satışa sunulan su ürünleri boy limiti de kontrol edildi.
- Beyşehir'de gelişigüzel yerlere moloz dökenler cezalandırılacak
Beyşehir'de gelişigüzel dökülen hafriyat ve benzeri atık dökenler hakkında cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, belirlenen yerler dışında hafriyat ve moloz dökenler hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda yasağı ihlal edenleri gördüklerinde belediyemizin 0 332 512 33 99 nolu zabıta hattını arayarak bilgi vermeleri halinde sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.