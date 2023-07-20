YKS'de 500 tam puan alan Hüseyin Furkan, yoluna ilahiyat alanında devam edecek

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan alan Hüseyin Furkan Erdem, kariyerini ilahiyat alanında planlıyor.

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan 19 yaşındaki Erdem, sevincini başta hacdaki ailesi olmak üzere öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Erdem'i Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy da arayarak, başarısından dolayı tebrik etti.

Öğrenim gördüğü okulda aynı zamanda hafızlığı da bitiren Erdem AA muhabirine, başarısının sırrını anlattı.

Disiplinli bir çalışma ortaya koyarken, sosyal hayattan da hiç kopmadığını belirten Erdem, "Okulda Arapça alanında çok iyi bir temel yaptım ve bunun üzerine koyarak devam ettim. Aynı zamanda Ürdün'de de 45 gün kalarak dili pekiştirdim. Çıkmış soruları da çözerek sınava hazırlandım. Bu yöntem, 500 tam puan almam için yeterli oldu." diye konuştu.

- Ailesi motivasyonu bozulmasın diye hacca gideceklerini saklamış

Sınava hazırlık sürecinde ailesinin de kendisine çok destek olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Dikkatimin dağılmaması için sınava hazırlık sürecinde ailem hacca gideceğini benden sakladı. Bunu hacca gidecekleri gün öğrendim. Sınavdan çıkıp eve döndükten sonra 'Biz yarın hacca gidiyoruz.' dediler. Çok şaşırdım ve benim adıma güzel bir sürpriz oldu. Ailem hacdayken telefonla görüşüp tam puan aldığımı söyledim. Aslında ben de geldiklerinde söyleyerek bu yaptıklarına karşılık bir misilleme yapabilirdim. Ama yapamadım. Onlar da çok sevindiler."

- 28 Şubat sürecinde annesinin atıldığı okulda sınava girdi

Erdem, gelecekte ilahiyat alanında akademisyen olmak istediğini, bunu yaparken de Arapçanın yanına başka diller de ekleyerek donanımını artırmak istediğini kaydetti.

Sınava girdiği okulun kendisi ve ailesi için de çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Erdem, "Annem 28 Şubat mağdurlarından biri. O dönemde İngiliz Dili ve Edebiyatı 4. sınıftayken okuldan atılmış ve ciddi sıkıntılara maruz kalmış. Allah bana annemin atıldığı fakültede sınava girip birinci olmayı nasip etti." ifadesini kullandı.