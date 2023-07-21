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        Konya Büyükşehir Belediyesinden sema programları

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:52
        Konya Büyükşehir Belediyesinden sema programları

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Konya'da ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazreti Mevlana'nın vefatının 750. yılı olan 2023'ün "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

        Altay, Mevlana felsefesini insanlığa en güzel ve en doğru şekilde anlatmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yıl boyunca Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda farklı şehirlerde sema programı ve tasavvuf musikisi konserleri düzenliyoruz. Konya'mızda ise her hafta Mevlana Türbesi Gülbahçe'de, Mevlana Kültür Merkezi'nde ve İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde 4 gün sema programı icra ediyoruz. Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklere tüm Mevlana dostlarını davet ediyorum. Vuslatın 750. yılı hayırlara vesile olsun."

        - Konya'da her hafta 4 ayrı sema programı düzenlenecek

        Büyükşehir Belediyesi tarafından "2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" dolayısıyla düzenlenen halka açık sema programları, perşembe günleri Mevlana Türbesi Gülbahçe'de saat 20.30'da, cuma günleri İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da, cumartesi günleri Mevlana Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da, pazar günleri ise yine İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde saat 14.30'da Mevlana dostlarıyla buluşacak.

        Büyükşehir Belediyesi, ilkini Şanlıurfa ve Bilecik'te gerçekleştirdiği sema ve tasavvuf musikisi programlarını Balıkesir ve Tekirdağ'da sürdürecek. Program, her hafta Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam edecek.

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