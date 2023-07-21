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        Konya Büyükşehir Belediyesi ilçe yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:48
        Konya Büyükşehir Belediyesi ilçe yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ilçe merkezindeki 3 caddede 5 bin 270 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesinde alt yapıdan üst yapıya kadar birçok önemli hizmeti hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Altay, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki yol kalitesini merkez standardına yükseltmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı içinde yatırım programına aldığımız Kulu ilçe merkezinde 3 caddede 5 bin 270 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Ayrıca Bahadırlı-Kulu merkez arası mahalle yolunda da 7 kilometre sathi kaplama çalışması yaparak Kululu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz."

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