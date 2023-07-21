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        Meram'da Mahalle Şenlikleri devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:00
        Meram'da Mahalle Şenlikleri devam ediyor

        KONYA (AA) - Meram Belediyesi tarafından düzenlenen "Bizim Meram'da Bisiklet Yarışları ve Mahalle Şenlikleri" sürüyor.

        Mahalle Şenlikleri Meram ilçesinin Sağlık, Gödene, Melikşah, Aşkan, Alavardı ve Kızılören mahallelerinde düzenlendi.

        Etkinlikler kapsamında orta oyunu, maskot, illüzyon, palyaço gösterileri, bisiklet yarışları gerçekleştirildi, konser verildi.

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şenlik alanında yaptığı açıklamada, etkinliklerin mahalle sakinleriyle buluşmak için güzel bir vesile olduğunu söyledi.

        Göreve geldikleri günden bu yana çalışmalarını Meram'da yaşayan tüm bireylere yönelik planladıklarını belirten Kavuş, şunları kaydetti:

        "Meramlı hemşehrilerimizle bir araya gelmekten ve ilçeye hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız için yaptığımız etkinliklerin ise yeri bambaşka. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların daha mutlu ortamlarda yaşam sürebilmelerinin yanı sıra psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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