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        Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu'nun temeli atıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:20
        Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu'nun temeli atıldı

        KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Nakipoğlu Mahallesi'nde yapılan okulun temel atma töreninde, son dört buçuk senede Karatay'a 1 milyar liranın üzerinde maddi değere sahip 129 derslik kazandırdıklarını belirtti.

        Yeni okulun 40 milyon lira değere sahip olacağını aktaran Kılca, şunları kaydetti:

        "Açılan her derslik ve eğitime yapılan katkı, ülkemizi hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. Bizler de Karatay Belediyesi olarak Karatay'ımızda yüksek nitelikli eğitim ve öğretim için destek sunuyoruz. Açılan her derslik, eğitim sistemine yapılan her katkı, Türkiye'yi hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. Okul yapmak, yarına dair kaygıları olanların işidir. Karatay Belediyesi olarak asli görevlerimiz içinde yer almamasına rağmen eğitime çok büyük yatırımlar yaptık yapmaya devam ediyoruz."

        AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise Karatay Belediyesi'nin sadece bir buçuk aylık kısa süre içinde önemli yatırımlara imza attığını belirterek, bunun büyük bir gayret ve çaba ürünü olduğunu söyledi.

        Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkati çeken Özer, "Bugün burada sadece bir binanın değil, aynı zamanda geleceğimizin temelini de attık. Konya eğitim noktasında her zaman duyarlı bir şehir olmuştur. Hayırseverlerimiz, belediyelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza, bu noktada eğitime destek veriyor, insanımıza ve şehrimize hizmet ediyorlar." dedi.

        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'daki birlik ve beraberliğin şehre bereket olarak döndüğünü anlattı.

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