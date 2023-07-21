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        Konya'da damadının silahlı saldırısına uğrayan kayınpeder ile kızı yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:12
        Konya'da damadının silahlı saldırısına uğrayan kayınpeder ile kızı yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ile babası yaralandı.

        İddiaya göre, eşi E.E.C. (26) ile boşanma aşamasında olan Muhammet C. (36), İbrahim Sur Sokak'taki bir oto yıkamacıda bulunan kayınpederi H.K'nin (40) silahla ateş ettiği aracı zarar gördü.

        Ardından otomobiliyle kayınpederinin yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'ndeki binanın önüne gelen Muhammet C, aynı silahla kayınpederiyle eşi E.E.C'nin bulunduğu eve doğru ateş etti.

        E.E.C, cam kırıklarının burnuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Silahla kalçasından yaralanan H.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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