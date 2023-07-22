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        Konya'da çeşitli suçlara karışan 2 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:24
        Konya'da çeşitli suçlara karışan 2 zanlı yakalandı

        KONYA (AA) - Konya'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

        Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde devriye görevi yapan Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bisiklet ve motosikletle giden iki kişiyi şüphelenerek durdurdu.

        Şüphelilerden Harun D'nin bir gün önce gerçekleşen bıçakla yaralama olayının firari şüphelisi ve ruhsatsız silah bulundurmaktan da aranması olduğu, diğer şüpheli Mehmet D'nin ise motosiklet hırsızlığından arandığı anlaşıldı.

        Bu kişilerden Harun D'nin üzerinde yaralama olayında kullandığı bıçak, Mehmet D'den de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin kullandığı bisiklet ve motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı. Bisiklet sahibine, motosiklet Konya park görevlilerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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