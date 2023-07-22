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        Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 20:12
        Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

        KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde alacak meselesi nedeniyle kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Ömer P, aralarında husumet bulunan kuzeni Muhammet Bilal P'nin Gödene Mahallesi 17343'üncü Sokak'taki evine geldi.

        Kuzenler arasında, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer P, Muhammet Bilal P'yi tabancayla vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Muhammet Bilal P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli Ömer P. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Muhammet Bilal P'nin cenazesi, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

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