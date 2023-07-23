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        Kulu'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:48
        Kulu'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir alışveriş merkezinde unutulan çantayı çalan hırsızlık zanlısı kadın gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesinde bir iş yerinde alışveriş yaptıktan sonra içerisinde ziynet eşyası ile 2 bin lira olan çantasını unutan Tubadar D. bir süre sonra geri döndüğünde çantasını bulamadı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameralarından H.Ç. isimli başka bir kadının çantayı aldığını ve kendi çantasının içine koyarak olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

        Yapılan çalışmalar sonrasında adresi tespit edilen şüpheli H.Ç. gözaltına alınarak çalınan çanta ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Şikayetçi olan Tubadar D'ye çantası eksiz teslim edilirken, H.Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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