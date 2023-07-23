Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karapınar'da lavanta festivali düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:42
        Karapınar'da lavanta festivali düzenlendi

        KONYA (AA) - Karapınar'da düzenlenen lavanta festivali ilgi gördü.

        Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki Acıgöl mevkisindeki Karapınar Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, lavantanın güzellik, sadelik ve yenilenmeyi sembolize eden bir bitki olduğunu belirtti.

        Murat, Lavanta Festivali'nin her yıl düzenlenmesi temennisinde bulunarak, Karapınar'ın güzelliklerini daha fazla kişiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da festivalin ikincisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Yaka, "Bizi şaşırtan lavantanın böyle bir alanda gelişmiş olması. İnanın bunu biz de tahmin etmiyorduk. Fakat sulama sistemimiz, gerekli altyapının düzenlenmesi ve teknik danışmanlıkla alan gerçekten lavantanın üretim alanı olması bakımından son derece önemli bir bölge haline geldi."dedi.

        Karapınar 2. Lavanta Festivali'ne katılan misafirlenr çiçekler arasnda Acıgöl manzarasında fotoğraf çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Kulu'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Kulu'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Konya'da kekik hasadına başlandı
        Konya'da kekik hasadına başlandı
        Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinin en yüksek alım dönemini yaşıyor
        Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinin en yüksek alım dönemini yaşıyor
        9 yaşındaki kızına cinsel istismar sanığı babaya 22 yıl hapis istemi
        9 yaşındaki kızına cinsel istismar sanığı babaya 22 yıl hapis istemi
        Traktöre bağlı balya makinesine çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
        Traktöre bağlı balya makinesine çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
        Konya'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı