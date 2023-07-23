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        Konya'da trafikte makas atan sürücü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 23:52
        Konya'da trafikte makas atan sürücü yakalandı

        KONYA (AA) - Konya'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde, makas atarak ilerleyen 42 DJE 80 plakalı aracı takibe aldı.

        Yolda ilerlerken defalarca makas atarak etrafa zarar veren ve yer yer yavaşlayarak trafiği ve çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücü, polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

        Kısa süreli kovalamacının ardından polis, lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.

        Çevredeki vatandaşların tepki göstererek linç etmeye çalıştığı sürücü A.A. gözaltına alındı.

        Öte yandan zanlının, yapılan testte, uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

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