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        Kulu'da kuru ot yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:18
        Kulu'da kuru ot yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

        KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde ayrı yerlerde eş zamanlı başlayan kuru ot yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Tuzyaka, Zincirlikuyu ve Kozanlı mahallelerinden eş zamanlı kuru ot yangını ihbarı geldi.

        İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangını bitişiklerindeki evlere sıçramadan söndürdü.

        Nedeni belli olmayan yangınlar sonucunda bir müstakil evde hasar meydana geldi.

        Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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