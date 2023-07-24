Kulu'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Korkmaz idaresindeki 42 FE 080 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde Erdal Mamukoğlu yönetimindeki 42 APD 414 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sebahat Korkmaz ve Halime Mamukoğlu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.