Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver beraberindeki teknik personel ile ilçede bulunan bazı kiraz bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Kiraz yetiştiricilerinden bilgiler alan Özver, şunları aktardı:

"İlçemizde üretici ziyaretlerimiz devam etmektedir. İlçemizde yayla şartlarında yetişen kirazların hasadına başlandı. İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince meyve, sebze üretim alanlarındaki kontrollerimiz sürmektedir. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz."

- Beyşehir'de yerel esnaf festival alanında stant açabilecek

Göl Festivali'ne hazırlanan Beyşehir'de yerel esnaf, festival alanında stant açıp satış yapabilecek.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir esnafının yoğun talebi üzerine 28-30 Temmuz'da düzenlenecek 16. Beyşehir Göl Festivali kapsamında sadece Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olan yerel esnafın stant açabilmesini izin verildiğini belirtti.

Beyşehir esnafının söz konusu talebinin Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından olumlu karşılandığını belirten Bülbül, "Bu kapsamda; kıyafet, yöresel ürünler, bijuteri, züccaciye, hazır gıda, dondurma, mısır ve soğuk içeceklerin satışı yapılacaktır. Talep toplama bugün odamızca yapılacak olup son başvuru tarihi yarın saat 17.00'de son bulacaktır." ifadesini kullandı.