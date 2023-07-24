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        Konya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:49
        Konya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor.

        "Yeşil Alanlarda Uzaktan Okumalı Sayaç Projesi" kapsamında radyo frekans sistemi üzerinden uzaktan okumaya imkan sağlayan akıllı su sayaç sistemi merkez ilçelerde uygulanmaya başlandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçelerinde belirlenen 2 bin 300 farklı yeşil alanda toprağın altına akıllı su sayaçların yerleştirilmeye başlandığı belirtildi.

        Konum bilgilerinin sisteme kaydedildiği akıllı sayaçlarının yer tespitinin ise radyo frekans sistemiyle kolayca yapılabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Daha önce sayaçların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yeşil alanlarda ekim aylarında sökülen ve mayıs aylarında tekrar takılan sayaçlar, hayata geçirilen akıllı su sayaç sistemiyle herhangi bir müdahaleye gerek duyulmaksızın işlevini sürdürebiliyor. Sistem sayesinde, kış aylarında suyun donması, sayaca uygulanan yüksek basınç dolayısıyla sayacın patlaması ve deformasyona uğrayarak tekrar kullanılamayacak hale gelmesi engelleniyor. Sistem, yeşil alanlarda yaşanan su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçerek su rezervini koruyor. Su sayaç bilgilerine ulaşımın zorlaştığı yerlerde iş akışının hızlandırılması için sayaçlardaki modülleri kullanan sistem,150- 250 metre mesafedeki tüm sayaç verilerine ulaşarak zamandan tasarruf sağlıyor."

        - Büyükşehir belediyesi 31 ilçede yollardaki kalite ve konforu yükseltiliyor

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı her alanda kalkındırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.

        Büyükşehir belediyesinin sorumluğundaki bölgelerde yol yapım seferberliğini sürdürdüklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

        "2023 yatırım programı kapsamında Karatay ilçemize bağlı Sakyatan-Karakaya arasındaki mahalle yolunda sathi kaplama çalışması yapıyoruz. 7,5 kilometrelik yolu en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yol güvenliğini ve konforunu artırmak. Bu amaçla ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 13 milyon 500 bin liraya mal olacak Sakyatan-Karakaya yolunu hemşehrilerimizin sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum."

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