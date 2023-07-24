Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem çalışanlarla bir araya geldi

KONYA (AA) - Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Çiğdem, özellikle yaz döneminde ilçe nüfusunun arttığını söyledi.

Yurt dışında ve başka şehirde yaşayan hemşerilerinin tatil için memleketlerine geldiklerini ifade eden Çiğdem şunları kaydetti:

"Hüyük ilçe merkezi ile 23 mahallemize hizmet ediyoruz. Özellikle yaz dönemi ilçemizin nüfusu üç dört kat artıyor. Bu da bizlerin daha özverili ve daha dikkatli çalışmamızı gerektiriyor. Her hangi bir aksaklığı sebebiyet verilmemesi adına sizlerden daha özverili ve gayretli çalışmanızı istiyorum."