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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:13
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Ali Öztürk idaresindeki 42 ABP 030 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 20. kilometresinde Ezgi Ecem Temizkan (25) yönetimindeki 33 NUG 02 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki araç sürücüsü ile Şeyma Öztürk (36), Taha Öztürk (2) ve Yusuf Öztürk (5) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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