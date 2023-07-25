Hüyük'te Kur'an kursu öğrencileri piknik yaptı

KONYA (AA) - Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Göçeri Mahallesinde Kur'an kursu öğrencileriyle Göçeri Pınarında düzenlenen piknik etkinliğine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yaz Kur'an kursu öğrencilerine zeka ve akıl oyunlarının yer aldığı oyun seti hediye eden Çiğdem, "Çocukların milli, manevi ve dini değerler ışığında büyümelerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır, yavrularımızı Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken görmek beni çok mutlu ediyor. Onların heyecanına ortak olmak, çocukları teşvik etmek, sevindirmek ve onları motive etmek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Öğrenciler piknik etkinliğinde doyasıya eğlendi.