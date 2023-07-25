Seydişehir'de TMO hububat alım merkezi açıldı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Ziraat Odası Başkanlığı ile kısa sürede yapımı tamamlanan TMO alım merkezi ve kantar binası hizmete girdi.

Saadetler Mahallesinde yapımı tamamlanan TMO alım merkezi, kantar ve idari büronun yanı sıra alan düzenlemesinin gerçekleştirildiği yeni merkezde günlük 500-600 ton hububat alımı kapasitesine ulaşıldı.

TMO Konya Baş Müdürü Mustafa Yılmaz, "Çiftçilerimizin hiçbir ürünü elinde kalmayacak şekilde randevu sistemi ile hızlı bir şekilde alımlarımıza devam ediyoruz. 30 Nisan 2024'e kadar alımlarımız devam edecek. Depolarımızda herhangi bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar, "TMO depolama alanı, 15 Temmuz'da buğday ve arpa alımına başladı. Üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da TMO alım merkezinin 45 bin kapasitesi olduğunu belirtti.​​​​​​​