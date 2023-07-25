Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.İ.P. idaresindeki 06 DSC 880 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 8. kilometresi Bayındır Mahallesi kavşağında İ.D. (69) yönetimindeki 42 TM 359 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada refüje çıkarak durabilen 42 TM 359 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobildeki Keziban D. (68) ve Fatmana G. (61) yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.