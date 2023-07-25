Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:38
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        S.İ.P. idaresindeki 06 DSC 880 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 8. kilometresi Bayındır Mahallesi kavşağında İ.D. (69) yönetimindeki 42 TM 359 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada refüje çıkarak durabilen 42 TM 359 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobildeki Keziban D. (68) ve Fatmana G. (61) yaralandı.

        İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de TMO hububat alım merkezi açıldı
        Seydişehir'de TMO hububat alım merkezi açıldı
        Hüyük'te Kur'an kursu öğrencileri piknik yaptı
        Hüyük'te Kur'an kursu öğrencileri piknik yaptı
        LGS sınavında tam puan alan Konyalı hafız, eğitimine İstanbul'da devam edecek
        LGS sınavında tam puan alan Konyalı hafız, eğitimine İstanbul'da devam edecek
        Seydişehir'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Seydişehir'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hüyük'te arpa ekili tarla yandı
        Hüyük'te arpa ekili tarla yandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı