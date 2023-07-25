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        Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da ikinci KOMEK Kurs Merkezi'ni açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:39
        Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da ikinci KOMEK Kurs Merkezi'ni açtı

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), deprem bölgesi Hatay’da ikinci kurs merkezini açtı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat'ta 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Hatay'da yaşamın normale dönmesi adına altyapıdan lojistiğe, su temininden gıda desteğine, mobil mutfaklardan konteyner kent kurulumuna kadar birçok alanda depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösterdiklerini anımsattı.

        Altay, Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle hayata geçirdikleri Konya Konteyner Kent'in birinci etabında daha önce KOMEK Kurs Merkezi açtıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Konteyner kentin ikinci ve üçüncü etabındaki depremzede vatandaşlarımızın faydalanması için yeni bir kurs merkezimiz daha faaliyete girdi. Yeni KOMEK Kurs Merkezi ile bölge halkına dekoratif ahşap süsleme, dekoratif sepet örücülüğü, sosyal ve beşeri yetkinlikler, mefruşat, kuaförlük, el nakışları branşlarında eğitimler veriliyor. KOMEK Kurs Merkezlerimiz özellikle depremzede hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesine katkı sağlarken meslek edinmelerine ve kendilerini geliştirmelerine de imkan sağlıyor. Ayrıca, KOMEK Kooperatifimiz üzerinden kursiyerlerimizin ürettiği ürünlerin satışını da yapıyoruz. Konya olarak Hatay’da depremzede kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz."

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