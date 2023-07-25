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        Bilgehane öğrencileri bisikletleriyle "Güvenli Sürüş Etkinliği"ne katılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:15
        Bilgehane öğrencileri bisikletleriyle "Güvenli Sürüş Etkinliği"ne katılıyor

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehaneler'de öğrenciler bisikletleriyle "Güvenli Sürüş Etkinlikleri"ne katılıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin, bisiklet konusunda Türkiye'ye örnek uygulamalarıyla ön plana çıkan çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Çocukların bisikletle okula gidiş yollarını güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan "Güvenli Okul Yolları Projesi" yaz tatilinde Bilgehanelerde eğitim alan öğrenciler için de uygulanmaya başladı.

        Bu kapsamda Selçuklu İbn-i Sina ve Ereğli Bilgehanesi'nde öğrencilerin bisikletleriyle evlerine ve Bilgehaneler'e güvenle ulaşım sağlamaları için "Güvenli Sürüş Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Bisiklet kullanma ve bisikletin faydaları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde güvenli bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.

        604 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da "Güvenli Sürüş Etkinlikleri", 1 Ağustos Salı günü Yavuz Sultan Selim ve 2 Ağustos Çarşamba günü Ladik Bilgehanesi'nde gerçekleştirilecek.

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