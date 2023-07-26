Mevlana'nın 750. vuslat yılına özel 190 çeşit gül yetiştiriliyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü kapsamında 14 bin metrekarelik alanda 190 çeşit gül yetiştiriliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, dünyanın birçok yerinden Hazreti Mevlana için Konya'yı ziyarete gelenler olduğunu söyledi.

Belediyenin yeşil alan yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Kılca, şöyle konuştu:

"Mevlana'nın eserlerinde gül sıkça zikrediliyor. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümünde de ona bu bahçeyi ithaf ettik. Karatay'a kazandırdığımız bahçemizi 'Mevlana Gül Bahçesi' olarak isimlendirdik. Burada 14 bin metrekarelik alanda 190 çeşit gülümüz var. Bülbül heykellerimiz var. Salıncaklar ve gazebo var. Fotoğraf çekim alanlarına ziyaretçilerimiz, gelin ve damatlarımız geliyor. Öğrencilerimiz mezuniyet törenlerinde burada anı ölümsüzleştirecek."

Kılca, bahçenin yer aldığı Saraçoğlu Mahallesi'nde 1 milyon metrekarelik yeşil alan bulunduğuna işaret ederek, "Bu bölge bir cazibe merkezi oluyor. Karatay'ın güzelliklerine güzellik katıyoruz. Buranın 340 bin metrekaresi, lavanta bahçemiz. Yine ağaçlandırdığımız alanlar var. 350 bin metrekare alan da hem hobi bahçesi hem piknik alanı. Karatay'ımızda kişi başına düşen yeşil alan miktarını da artırmış oluyoruz." dedi.

- Ziyaretçiler bahçeyi beğeniyor

Ziyaretçilerden Fırat Aka da Iğdır'dan kente geldiğini ifade etti.

Öğrencilik yıllarının Konya'da geçtiğini anlatan Aka, "Mevlana Gül Bahçesi'ni çok beğendik, çok güzel. Çiçeklere ilgisi olanlar için gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Park ve bahçe konusunda belediyeler harika iş çıkarıyor." diye konuştu.