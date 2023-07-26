Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mevlana'nın 750. vuslat yılına özel 190 çeşit gül yetiştiriliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:12
        Mevlana'nın 750. vuslat yılına özel 190 çeşit gül yetiştiriliyor

        KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü kapsamında 14 bin metrekarelik alanda 190 çeşit gül yetiştiriliyor.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, dünyanın birçok yerinden Hazreti Mevlana için Konya'yı ziyarete gelenler olduğunu söyledi.

        Belediyenin yeşil alan yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Kılca, şöyle konuştu:

        "Mevlana'nın eserlerinde gül sıkça zikrediliyor. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümünde de ona bu bahçeyi ithaf ettik. Karatay'a kazandırdığımız bahçemizi 'Mevlana Gül Bahçesi' olarak isimlendirdik. Burada 14 bin metrekarelik alanda 190 çeşit gülümüz var. Bülbül heykellerimiz var. Salıncaklar ve gazebo var. Fotoğraf çekim alanlarına ziyaretçilerimiz, gelin ve damatlarımız geliyor. Öğrencilerimiz mezuniyet törenlerinde burada anı ölümsüzleştirecek."

        Kılca, bahçenin yer aldığı Saraçoğlu Mahallesi'nde 1 milyon metrekarelik yeşil alan bulunduğuna işaret ederek, "Bu bölge bir cazibe merkezi oluyor. Karatay'ın güzelliklerine güzellik katıyoruz. Buranın 340 bin metrekaresi, lavanta bahçemiz. Yine ağaçlandırdığımız alanlar var. 350 bin metrekare alan da hem hobi bahçesi hem piknik alanı. Karatay'ımızda kişi başına düşen yeşil alan miktarını da artırmış oluyoruz." dedi.

        - Ziyaretçiler bahçeyi beğeniyor

        Ziyaretçilerden Fırat Aka da Iğdır'dan kente geldiğini ifade etti.

        Öğrencilik yıllarının Konya'da geçtiğini anlatan Aka, "Mevlana Gül Bahçesi'ni çok beğendik, çok güzel. Çiçeklere ilgisi olanlar için gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Park ve bahçe konusunda belediyeler harika iş çıkarıyor." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği

        Benzer Haberler

        Konya'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Beyşehir'de yaralı leylek koruma altına alındı
        Beyşehir'de yaralı leylek koruma altına alındı
        GEZMEYE ÇIKTIĞI DAĞDA DÜŞÜP MAHSUR KALDI, ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI  
        GEZMEYE ÇIKTIĞI DAĞDA DÜŞÜP MAHSUR KALDI, ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI  
        Konya'da dağlık alanda yaralanan kişi askeri helikopterle kurtarıldı
        Konya'da dağlık alanda yaralanan kişi askeri helikopterle kurtarıldı
        Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı
        Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı
        Yunak'ta yangın eğitim semineri düzenlendi
        Yunak'ta yangın eğitim semineri düzenlendi