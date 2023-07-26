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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:35
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        KONYA (AA) - Konya'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi Sitesi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, bir iş yerindeki depoya kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı sırada operasyon düzenledi.

        Aramada 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Merkez Karatay ilçesinde de araçtaki 2 bin 225 paket kaçak sigaraya el konuldu.

        Operasyonlarda 2 kişi "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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