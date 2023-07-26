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        Eskişehir'de ablasının torununu kaçıran kadın Konya'da yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:03
        Eskişehir'de ablasının torununu kaçıran kadın Konya'da yakalandı

        KONYA (AA) - Eskişehir'de ablasının 7 günlük torununu kaçıran kadın, Konya'da gözaltına alındı.

        Mardin'de yaşayan H.A. (44), Eskişehir'deki ablası N.A'yı ziyarete gitti. Ablasının evinde yaklaşık bir hafta kalan H.A, dün gece saatlerinde aynı evde yaşayan gelin E.A'nın bebeğini alıp evden ayrıldı.

        Bir hafta önce doğan bebeklerinin kaçırıldığını fark eden aile durumu polise bildirdi.

        Taksiyle Konya'ya doğru gittiği tespit edilen H.A'nın bulunduğu araç, polislerce bu kentin Akşehir ilçesi yakınlarındaki uygulama noktasında durduruldu.

        Şüpheli kadın gözaltına alınırken, bebek ise sağlık kontrolü için Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, ikiz çocukları öldüğü için psikolojisinin bozuk olduğunu, bu yüzden bebeği alıp Mardin'e doğru kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Bebeğin ise kontrollerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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