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        Konya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:14
        Konya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alakova Mahallesi'nde 4 kişinin kaçak kazı yaptığını fark eden bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. (53), M.E. (41), M.A. (59) ve H.Y'yi (40) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin, kazıda kullandığı patlayıcı madde, dedektör, hilti, jeneratör ve kazı malzemelerine el konuldu.

        Emniyete götürülen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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