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        Koruma altındaki Anadolu yaban koyunlarının sayısı artıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:06
        Koruma altındaki Anadolu yaban koyunlarının sayısı artıyor

        KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'daki Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi'nde, Anadolu yaban koyunlarının sayısı yapılan çalışmalarla artış gösteriyor.

        Türkiye'ye has endemik türlerden olan Anadolu yaban koyunları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 60 bin hektarlık alanda bulunuyor.

        Çoğalmaları ve türlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için 24 saat kameralarla gözetim altında tutulan yaban koyunları, 1000 ile 1700 rakımlı dağ silsilesinin yer aldığı bozkır yapılarda gruplar halinde yaşıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, AA muhabirine, merkezin, Anadolu yaban koyununun hem korunduğu hem de sayılarının çoğaltılarak başka yerlere transfer edildiği bir tesis olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 60 bin hektarlık alana kurulu tesisin 3 bin 500 hektarlık alanının üretim merkezi olarak hizmet verdiğini aktaran Aksan, "Bu alanın geriye kalanı yaban koyunlarının doğal yaşam alanı olarak kullanılıyor. Üretim istasyonunda bulunan yaban koyunları, 7 gün 24 saat kameralarla takip ediliyor. Buraya sadece kışın hayvanların yiyecek ihtiyacı olduğunda yonca bırakılıyor. Geriye kalan zamanda hiç bir şekilde müdahale edilmiyor." dedi.

        - Sayıları her geçen yıl çoğalıyor

        Aksan, Anadolu'daki koyunların da atası olan Anadolu yaban koyunlarının sayımlarının aralıkta yapıldığını belirtti.

        Tek tek sayma yöntemiyle bütün alanın tarandığını anlatan Aksan, "Burada erkekli, yavrulu ve dişili grupları ortaya çıkarıyoruz. Bir yıl önceki durumla bu yılki durumlarını analiz ederek gidişatı gözlemliyoruz. 2021 yılında yaptığımız sayımlarda 96 olan yavru sayısı geçen yıl 130'a çıktı. Bu yıl da haziran ve sonrasındaki doğumlara baktığımız zaman, ikiz yavrulamanın fazlaca olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sayının geçen yıla oranla fazla olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

        - Türün devamlılığı başka illerde de sağlanıyor

        Anadolu'nun her yerinde bu hayvanları görmeyi dilediklerini vurgulayan Aksan, şöyle konuştu:

        "Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi'nde şu an yaklaşık 800 civarı erkek, anne ve yavru bireyler mevcut. Bunun dışında Karaman ve Aksaray'a da transfer ettiğimiz yaban koyunları mevcut. Yani bölge müdürlüğümüzün sınırları içerisinde 1000'in üzerinde yaban koyunu mevcut. Yaban koyunları artık lokal endemik olmaktan çıkıp Anadolu endemiği olma yolunda ilerliyor. Çünkü bu illerin dışında Afyonkarahisar, Eskişehir, Kahramanmaraş, Malatya ve Ankara'da yaban koyunu mevcut. Yaşadıkları doğal ortamları Konya'daki gibi aynı yapıda, aynı özellikleri barındıran bu illerin bölgeleri belirlenerek oralara transferi yapılıyor."

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