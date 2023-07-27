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        YKS sayısalda Beyşehir birincisi ve Türkiye 467'incisi altınla ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:30
        YKS sayısalda Beyşehir birincisi ve Türkiye 467'incisi altınla ödüllendirildi

        KONYA (AA) - Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (2023) sayısal alanda Beyşehir birincisi olan ve Türkiye'de en başarılı ilk 500 öğrenci arasına girmeyi başaran Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencisi Bengüsu Önder, okul idaresi tarafından da altınla ödüllendirildi.

        Okul Müdürü İrfan Karabacak, ailesiyle birlikte kabul ettiği öğrencisinin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Kendisine çam sakızı çorban armağanı bir altın hediye edelim dedik. Tebrik ediyoruz, gerçekten örnek bir öğrencimiz. Sınıfa girdiğim zaman Bengüsu'yu hemen masa başında soru çözerken görürdüm. Cenab-ı Allah emeğini boşa çıkarmadı. Allah muvaffak etsin, daha güzel yerlere, mevkilere gelmesi en büyük temennimizdir." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal da Önder'in başarılarının devamını diledi.

        Bengüsu Önder ise YKS’de Türkiye 467’inciliği başarısını elde etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bence bu çok büyük bir başarı, gurur duyuyorum. Öncelikle bu başarıda ailem olmak üzere, anaokulundan bu yana bana yardım etmiş, emeği geçmiş tüm müdürlerimize, bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hiç aksatmadan, düzenli ve planlı bir program çıkartarak çalıştım. Başarının sırrı da kesinlikle bu bence." diye konuştu.

        Önder, bilgisayar mühendisliği okumak istediğini sözlerine ekledi.

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