Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay YKS'de ilk 100'e giren öğrencilerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:38
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay YKS'de ilk 100'e giren öğrencilerle buluştu

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da öğrenim gören ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, program Konya Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her alanda olduğu gibi eğitim alnında da başarılı bir şehir olduğuna dikkati çekerek, sınavda başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

        Altay, öğrencilerin elde ettikleri başarının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Emeğinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyarak bundan sonra da şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceksiniz. Ne kadar çalışsanız da anne baba duasını da asla ihmal etmeyin. Ders başarısı çok kıymetli ve önemli ama işin sonunda vatana, millete, dinimize hizmet edecek hayırlı evlat olmak çok daha önemli. Siz ikisini de yapacak durumdasınız. Muhtemelen birçoğunuz Konya dışındaki üniversitelerde okuyacaksınız, onun için şehrimizi de unutmayın. Eğitim hayatınız bitince mutlaka çok iyi yerlerde, çok iyi görevler alacaksınız, bu başarınız onun bir göstergesi. Ama doğduğunuz, büyüdüğünüz toprakları, yaşadığınız şehri ihmal etmemek lazım. Hem anne babalarınız hem de bizler buradayız. Onun için sizlerin başarısıyla gurur duyuyoruz. İnşallah şehrimize de önemli hizmetlerde bulunursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

        - İlk 100'de 18 Konyalı öğrenci var

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Altay'a her zaman öğrencilerin yanında oldukları için teşekkür ederek, "YKS sınavında ilimizde 18 öğrencimiz ilk 100’de 23 dereceyi elde etti. Bu ilimiz için onur verici. Sayısal ve Arapça alanlarında 2 Türkiye birincimiz var. İlk yüzde de 18 öğrencimiz var. Öğrencilerimizi, ailelerimizi, okullarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Öğrenciler de eğitim alanındaki çalışmalar ve destekleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Altay, programın sonunda başarılı öğrencilere Konya halkı adına hediye takdim etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        YKS sayısalda Beyşehir birincisi ve Türkiye 467'incisi altınla ödüllendirildi
        YKS sayısalda Beyşehir birincisi ve Türkiye 467'incisi altınla ödüllendirildi
        Koruma altındaki Anadolu yaban koyunlarının sayısı artıyor
        Koruma altındaki Anadolu yaban koyunlarının sayısı artıyor
        Konya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Konya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Konya'da düşerek yaralanan köylü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hastaneye ulaştırıldı
        Konya'da düşerek yaralanan köylü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hastaneye ulaştırıldı
        Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı
        Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı
        Eskişehir'de ablasının torununu kaçıran kadın Konya'da yakalandı
        Eskişehir'de ablasının torununu kaçıran kadın Konya'da yakalandı