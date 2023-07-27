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        Konya'da hastalar ile sağlık personeli tiyatro gösterisi sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:56
        Konya'da hastalar ile sağlık personeli tiyatro gösterisi sundu

        KONYA (AA) - Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Beyhekim Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastalar ile personel tarafından tiyatro oyunu sahnelendi.

        Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu'nda gösterime sunulan "Güldür Güldür TRSM" oyununu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un yanı sıra sağlık görevlileri ve hasta yakınları izledi.

        TRSM'de tedavi gören hastalar ile sağlık çalışanlarının görev aldığı 3 skeçlik gösteri, komik sahneleriyle izleyicileri güldürdü.

        TRSM'de görevli hemşire Cennet Gezer, AA muhabirine, kayıtlı 500 hastalarının olduğunu, bu hastaların gün içinde sosyal aktivitelere katılabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Sergilenen oyunun, merkezde hizmet veren bir atölye tarafından hazırlandığını aktaran Gezer, "İki hocamızın desteğiyle, halk eğitim öğretmenleriyle beraber çalışıyoruz. Onların yönettikleri, bizlerin de destek vererek şekillendirdiği bir performans ortaya çıktı." dedi.

        Merkezdeki hastaların, toplum içinde var olabilmeleri için mücadele ettiklerini vurgulayan Gezer, "Onları topluma daha iyi adapte edebilmek ve 'Bizler de sizler gibi her alanda varız.' diyebilmeleri için yaptığımız bir etkinlik. Bu etkinliğimiz bir ilk. Devamının geleceğini düşünüyoruz.". ifadesini kullandı.

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