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        Karatay Belediyesi beton elemanları üretim tesisi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:11
        Karatay Belediyesi beton elemanları üretim tesisi açıldı

        KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından yapılan Karatay Beton Elemanları Üretim Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tatlıcak Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına önem verdiklerini aktaran Kılca, şöyle konuştu:

        "Bu tesisimizle belediye olarak kilit parke, bordür taşı ve kısmi olarak da beton üretimini kendi tesisimizde yapmaya başladık. 12 bin 330 metrekare alanda kurduğumuz 1550 metrekare kapalı alana sahip. Tesiste oluşturduğumuz prefabrik alanlar ve teçhizat alımlarının toplam bedeli ise arsa hariç 36 milyon liraya ulaşmaktadır. Betonarme prefabrik olarak tasarladığımız tesisimiz 10 bin metrekare parke stok alanına sahip tesisimizde günlük 1250 metrekare kilit parke taşı veya 1500 metretül bordür taşı üretebileceğiz. Yıllık ortalama 300 bin metrekare kilit parke veya 325 bin metretül bordür taşı üretimi yapmayı hedefliyoruz. Böylece altyapı çalışmalarımızın en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parke ve bordür taşında maliyetimiz düşecek ve en az yüzde 20 oranında tasarruf sağlayacağız."

        Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, tesisin şehrin üretim ekonomisine değer katacak bir yatırım olduğunu dile getirdi.

        AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise "Belediyemiz 'Sürdürülebilir Üretim Ekonomisi' gibi başlıklarda çok doğru ve yerinde bir adım atarak bu tesisi kurdu. İklim değişikliğinin bu kadar konuşulduğu bir dünyada, belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla ve öz sermayesiyle böyle bir yatırım yapması bizim için gurur tablosudur. Tesis, gelecekte sadece ilçeye değil, Konya'nın tamamına da hizmet edebilecek. 32 mahallenin tamamının iç yolları, gidiş yolları mahallenin tamamının tüm yolları buradan üretilen malzemeyle yapılacak." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Beton Elemanları Üretim Tesisi, açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisi gezerek tesiste yapılan üretim ile yatırım hakkında Kılca'dan bilgi aldı.

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