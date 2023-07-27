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        Konya'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:51
        Konya'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde yorgun düşmüş halde bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı.

        Apak Mahallesi'nde yaşayan Kübra Arslan ve Büşra Gümüşsoy, bahçelerinde kerkenez yavrusunu görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

        Zabıta ekipleri, kuşun koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti.

        Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği ilçede sıcaklardan etkilenip hareketsiz kalan kerkenez yavrusu, DKMP ekibince tedaviye alındı.

        Su ve yiyecek verilen kerkenez yavrusu sağlığına kavuşunca yuvasına bırakılacak.

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