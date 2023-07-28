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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını üretiyorlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:12
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını üretiyorlar

        KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde faaliyet yürüten atölyede, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını yapıyorlar.

        Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi, Anatoya markasıyla doğal boyama teknikleriyle üretilen ahşap oyuncakları çocuklarla buluşturuyor.

        Atölyenin yapboz, tren, araba, uçak, at, topaç, bulmaca gibi oyuncak yelpazesine Türkiye'nin yerli otomobili Togg da eklendi.

        Oyuncağın, talebe göre kapıları açılan ve sabit modellerle sayısı artırılacak.

        - Oyuncakları kendileri tasarlıyor

        Anatoya Ahşap Oyuncak Üretim Atölyesi Sorumlusu makine mühendisi Şevket Tutak, AA muhabirine, Anatoya'nın "Medeniyetimizin oyuncakları" sloganıyla KOMEK bünyesinde 2019'da Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) projesi kapsamında kurulduğunu söyledi.

        Ahşap ve pelüş oyuncaklar ürettiklerini aktaran Tutak, "Oyuncaklarımız 7 kategoride oluşmaktadır. Eğitici, geleneksel, robotik, teknolojik oyuncaklarımız var. Oyuncakları kendimiz tasarlıyoruz. Ürettiğimiz oyuncakları internetten tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

        - Anatoya'ya özel 7 renk üretiliyor

        Tutak, Togg'un oyuncağını yapma fikri ortaya çıkınca çalışmaya başladıklarını belirterek, "Togg çalışmalarını heyecanla takip ettik. Atölyede çeşitli araba modelleri üretirken Togg'u nasıl modelleyeceğimizi araştırmaya başladık. Yaklaşık 4 aylık AR-GE ve projelendirme çalışması yürüttük. Fotoğrafları bilgisayar destekli uygulamalara aktardık ve oyuncak Togg ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

        Togg'u kayın ağacından ürettiklerini vurgulayan Tutak, "Togg'u 6 renk çıkarttılar. Bu renklerin her birinin ismi ve hikayesi var. Kırmızısına 'Anadolu', beyazına 'Pamukkale' dediler. Biz de Anatoya markasına özgü olarak Konya'yı çağrıştırması için 'Çatalhöyük'ün doğal rengini oyuncağımıza yansıtmaya çalıştık. Çatalhöyük, kayın ağacımızın orijinal rengi oldu. Togg'larımızı 'komekpazari.com.tr' üzerinden satışa sunduk." diye konuştu.

        Tutak, oyuncağın 15 parçadan oluştuğunu ve 40 santimetre uzunluğunda olduğunu kaydetti.

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