Seydişehir'de buğday hasadı yapıldı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi, kırsal mahallerde mülkiyeti kendisine ait olan arazilerden buğday hasadı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kesecik Mahallesi'ndeki ekimi yapılan arazideki buğday hasadına katıldı.

Hasat sonrası Tutal, ekilen arazilerden elde edilen ürünlerin, belediyeye ait olan aşevinin mutfağı ve kış aylarında sokak hayvanları ile Kuğulu Tabiat Parkında bulunan kuşların beslenmesinde kullanıldığını belirtti.

Ülkedeki tarımsal üretime katkı sağlamak için gerçekleştirdikleri projenin sonuç vermesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Tutal, "Seydişehir Belediyesine ait olan tarım arazilerimiz, ilçe tarımının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Burada ekilen ve hasat edilen birçok tarım ürünleri Seydişehir'imize önemli bir katma değer sağlamaktadır." ifadesini kullandı.