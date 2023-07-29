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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:23
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktalarından birinde iki aracı durdurdu.

        Polis, minibüste yaptığı aramada, yolcu koltuklarından birinin altına gizlenmiş 33,5 kilogram skunk ile 60 gram esrar ve pompalı tüfek ele geçirdi.

        Ekipler, minibüs ve otomobildeki 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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