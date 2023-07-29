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        Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek final yarışları Konya'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 19:04
        Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek final yarışları Konya'da başladı

        KONYA (AA) - Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek final karşılaşmaları Konya'nın Akşehir ilçesinde başladı.

        Müsabakalar, Akşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun iş birliğiyle, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda düzenleniyor.

        Organizasyonda, minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde 136 sporcu mücadele ediyor. Bugün, Türk parkurunda (tabla bendi) yarışan sporcular, dereceye girebilmek için zamanla ve birbirlerine karşı mücadele etti.

        Sporcular, at üzerinde akrobatik hareketlerle belirlenen hedeflere ok attı. Yarışmacılar yarın da kabak bendinde mücadele edecek.

        Müsabakaları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da takip etti.

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