KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde pikapın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara kara yolu 157'inci kilometresinde henüz plakası öğrenilemeyen motosikletiyle Dinek Mahallesi'ndeki evine giden Memduh Çınardere’ye arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 BCC 102 plakalı pikap çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen motosikletin bir parçası şarampole düşerek alev aldı sürücü Çınardere ise metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 30 yaşındaki Çınardere ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.