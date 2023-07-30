Seydişehir'de veteranlar turnuvası sona erdi
KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Veteranlar Sporcuları ev sahipliğinde yapılan 1. Seydişehir Veteran Turnuvası sona erdi.
Bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Seydişehir Veteran Takımı birinci, Karaman Karadağ Masterler Takımı ikinci, Antalya Muhtarlar Derneği Takımı üçüncü olurken Centilmenlik Kupasını Alanya Masterler Takımı aldı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, turnuvada mücadele eden takımlara kupalarını verdi.
Tutal, törende yaptığı konuşmada Belediye Spor Kulübü olarak çocuklar ve gençler için ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.